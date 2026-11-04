В Ірані радіють поразці Трампа на виборах у США, але побоюються його наступного кроку

Результати проміжних виборів у США викликали схвальну реакцію іранської влади. Водночас у Тегерані побоюються, що політична невдача Дональда Трампа може спонукати його до нового загострення конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

Як Іран відреагував на результати виборів у США?

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф заявив, що результати голосування свідчать про небажання американців продовжувати війну.

Совість чи вартість життя – американці сказали "НІ ВІЙНІ", й ми підтримуємо це послання,

– написав він у соцмережі X.

Калібаф також застеріг Вашингтон від ігнорування настроїв власних громадян під час ухвалення рішень щодо можливих нових атак на Іран.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, своєю чергою, наголосив, що політика США щодо його країни не залежить від того, яка партія перебуває при владі. Він також виступив проти будь-яких поступок Вашингтону.

США вважають кінець своєї гегемонії віддаленим, а ми бачимо його близьким,

– заявив Хаменеї.

Чому в Тегерані побоюються нових ударів США?

Попри задоволення результатами виборів, іранська влада не вважає, що загроза поновлення бойових дій зникла.

Двоє високопоставлених іранських співрозмовників Reuters повідомили, що керівництво країни побоюється можливого військового удару з боку США. За їхніми словами, Трамп може спробувати компенсувати політичну поразку на виборах новою атакою на Іран.

Через це іранські сили продовжують перебувати в стані підвищеної бойової готовності.

Водночас посередники активізували дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання відновленню війни. Побоювання пов'язані з тим, що після американських виборів протистояння може знову загостритися.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Дональд Трамп визнав вплив війни з Іраном на результати проміжних виборів у США. За його словами, спричинене конфліктом подорожчання бензину завадило американцям належно оцінити економічні досягнення його адміністрації. Водночас президент наголосив, що вважає свої дії щодо Ірану правильними.