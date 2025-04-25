У Telegraph розкрили зміст мирного плану, який Україна та Європа передали Трампу

Під час переговорів в Лондоні, які відбулися 23 квітня, Україна та партнери з Європи сформували свій варіант плану врегулювання російсько-української війни. Цей документ уже передали американській стороні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraph. Видання також розкрило ймовірний зміст цього плану.

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Що відомо про мирний план України та Європи

Журналісти наголосили, що інтенсивні переговори щодо формулювання потенційної мирної угоди ще тривають після саміту в Лондоні 23 квітня.

Водночас видання розкрило можливий зміст цього документа, який складається з 5 основних пунктів.

Перший і другий пункти зосереджені на тому, щоб будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на "міжнародному праві, а не на капітуляції". У цьому контексті є конкретні попередження, що інакше це робить можливим вторгнення Китаю на Тайвань.