Європа запровадить нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, – МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що останніми місяцями ситуація з безпекою загострюється. Він оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів із "тіньовим флотом" Росії у Балтійському морі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Zeit.

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Що відомо про санкції проти Росії та "тіньовий флот"

Міністр закордонних справ згадав про тіньовий флот Росії. Це судна, які переправляють нафту за встановленою стелею цін та не мають страхування західних компаній. Вони використовуються для обходу санкцій і ходять під прапорами інших країн.

За словами Вадефуля, "ситуація з безпекою продовжує загострюватися останніми місяцями".

Перерізані кабелі, порушені сигнали й підозрілі судна викликають у нас велику стурбованість,

– пояснив він.

Глава МЗС Німеччини анонсував подальші патрулювання та нові санкції проти російського "тіньового флоту". Він наголосив, що Росія становить загрозу для НАТО та ЄС у Балтійському регіоні.

"Це також допоможе Україні, адже тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", – додав Вадефуль.

До слова, ЄС працює над новим пакетом санкцій, щоб змусити Владіміра Путіна домовитися про мир з Україною. Він буде спрямований проти російського фінансового сектору.