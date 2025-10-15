Пентагон вже розробив план продажу або передачі американських крилатих ракет Tomahawk на випадок, якщо Дональд Трамп дасть відповідний наказ. Але надання Києву цієї зброї супроводжуватиметься "великими проблемами".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Які проблеми можуть виникнути?

За даними видання, американський президент Дональд Трамп у вівторок, 14 жовтня, припустив, що він може дозволити продаж Tomahawk Україні, що дозволить Києву завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Пентагон уже розробив плани продажу або передачі у цих ракет у разі затвердження відповідного рішення. Утім, як пише NYT, постачання такої зброї радше за все супроводжуватиметься величезними труднощами.

Зазначається, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет. Їй знадобиться пускова установка армії США Typhon, що може наблизити країну до конфронтації з Росією.

Так, існують реальні побоювання щодо ескалації між США та Росією, особливо на тлі нещодавніх попереджень Кремля у бік Вашингтона, у яких Москва закликає утриматися від постачання такої зброї Україні.

Наголошують, що ракети Tomahawk, маючи дальність понад 1,6 тисячі кілометрів, можуть досягати цілі більш ніж у п'ять разів далі, ніж ATACMS, які Джо Байден погодився передати Києву у 2023 році.

Що відомо про можливість постачання Tomahawk?