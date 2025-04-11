Трамп дав Путіну час на перемир'я до кінця квітня, – Axios про візит Віткоффа до Москви

У п'ятницю, 11 квітня, спецпосланець Трампа Стів Віткофф знову вирушив до Росії на переговори з Кремлем. ЗМІ стверджують, що у Віткоффа запланова зустріч з Владіміром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що відомо про поїздку Віткоффа

Як стверджує джерело видання, обізнане з візитом, у п'ятницю, 11 квітня, Стіф Віткофф втретє за останній час зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.

Співрозмовник Axios стверджує, якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.

Ми дізнаємося досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні. Я сподіваюся, що так,

– сказав держсекретар Марко Рубіо минулого тижня на полях саміту НАТО в Брюсселі.

До речі, літак Віткоффа вже сів у Санкт-Петербурзі. Там, у готелі "Гранд Європа", спецпосланець Трампа провів переговори з головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Куди далі вирушив котедж американського дипломата наразі невідомо. Проте чутки, що Стів Віткофф зустрінеться з Путіним, аби передати послання Трампа, були ще раніше.