Делегація США відвідає Гренландію на тлі заяв Трампа про анексію країни

Цього тижня американська делегація здійснить офіційний візит до Гренландії. Це відбувається на тлі ініціатив президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання острова до Сполучених Штатів.

Делегати відвідають космічну базу Пітуффік – американську військову базу в Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Делегація США відвідає Гренландію

Очолить делегацію Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса. Разом із нею Гренландію відвідають радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц та міністр енергетики Кріс Райт.

У програмі поїздки заплановано візит Волтца та Райта до американської військової бази Пітуффік, де вони отримають брифінги від військових. Після цього вони приєднаються до Уши Венс, щоб ознайомитися з культурною спадщиною острова та взяти участь у традиційних перегонах на собачих упряжках.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Г'юз наголосив, що візит спрямований на розвиток партнерських відносин із Гренландією, з урахуванням її права на самовизначення та розширення економічного співробітництва.

Це візит для того, щоб дізнатися більше про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, спонсором яких Сполучені Штати з гордістю виступають, все просто та зрозуміло,

– додав Г'юз.

Нагадаємо, що після повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зробив питання анексії Гренландії однією з головних тем своєї зовнішньої політики. Однак уряди як самого острова, так і Данії рішуче відкидають такі ідеї.