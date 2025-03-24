Трамп бідкається, шо США "обдурили всі країни світу, друзі та вороги"

Дональд Трамп поскаржився, що його "кинули" як вороги, так і союзники. Президент США переконаний, що їх всі використовували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Трамп робитиме, після того, як його "кинули"

Дональд Трамп заявив, що США "обдурили всі країни світу, друзі та вороги". Американський президент каже, що їх "використовували так, як ніхто ніколи не бачив".

Ми більше не виробляємо фармацевтичну продукцію в нашій країні. І якщо у нас виникають проблеми, такі як війни чи щось інше, нам потрібна сталь. Нам потрібні ліки. Нам потрібен алюміній. Нам потрібно багато з цих речей, які ми більше не виробляємо, але у нас є все необхідне для цього. Тож ми оголосимо про деякі з цих речей у найближчому майбутньому,

– заявив Трамп.

До речі, Дональд Трамп раніше звинуватив Ірландію у тому, що вона "вкрала фармацевтичну промисловість США". Трамп пригрозив ввести мито у 200% проти американських компаній, які продовжуватимуть роботу в Ірландії.

А трохи раніше президент США уже запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з інших країн.

24 березня він оголосив, що запровадить 25% мита на торгівлю з усіма країнами, які закуповують нафту чи газ у Венесуели. Тариф набуде чинності 2 квітня. Причиною Трамп називає те, що Венесуела "навмисно та шахрайським шляхом відправила до США десятки тисяч злочинців високого рівня".