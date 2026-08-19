Трамп прагне зустрітися з Кім Чен Ином вже цієї осені: ЗМІ дізналися деталі

У Білому домі розглядають можливість відновлення прямого діалогу з очільником однієї з найзакритіших держав світу – КНДР. Президент Трамп хоче провести особисту зустріч із Кім Чен Ином уже цієї осені.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, американський лідер прагне відродити дипломатичну ініціативу щодо денуклеаризації КНДР. Джерела зазначають, що переговори можуть відбутися у межах майбутнього візиту до Азії.

Деталі можливої зустрічі Трампа і Кіма

За даними журналістів, Трамп у непублічному порядку обговорював можливість проведення переговорів у листопаді 2026 року. Саме тоді світові лідери зберуться на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені. Головна мета американського президента – переконати Пхеньян відмовитися від програми створення ядерної зброї.

Трамп і Кім тричі зустрічалися під час першої президентської каденції американського лідера — у 2018 та двічі у 2019. Тоді перемовини щодо денуклеаризації КНДР завершилися без угоди через розбіжності щодо умов демонтажу ядерної інфраструктури Пхеньяна.

Наразі КНДР залишається ключовим союзником Кремля, активно постачаючи Росії озброєння та військових для участі у війні проти України.

Нагадаємо, що Трамп скоротив військові навчання з Південною Кореєю. Американський лідер пояснив рішення своїми "дуже добрими стосунками" з очільником КНДР.