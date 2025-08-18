Трамп відкинув критику західних ЗМІ у тому, що не може врегулювати війну в Україні. Він заявив, що доведе її до кінця.

Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social перед майбутньою зустріччю із Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що написав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що він врегулював 6 воєн за 6 місяців, серед яких – можлива ядерна катастрофа.

І все ж мені доводиться читати та слухати Wall Street Journal та багатьох інших, хто справді нічого не розуміє, які розповідають мені все, що я роблю неправильно в російсько-українському безладі, тобто війну сонного Джо Байдена, а не мою. Я тут лише для того, щоб зупинити це, а не продовжувати,

– йдеться у дописі американського президента.

Трамп додав, що "цього б НІКОЛИ не сталося", якби він був президентом.

Також американський лідер запевнив, точно знає, що робить і що йому не потрібні поради людей, які за весь цей час "не могли нічого зробити, щоб їх зупинити".

Вони "ДУРНІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють ВИПРАВЛЕННЯ нинішньої катастрофи Р/У. Незважаючи на всіх моїх легковажних та дуже заздрісних критиків, я доведу це до кінця. Я завжди це роблю!!! Президент DJT,

– додав він.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?