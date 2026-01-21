Трамп вважає Європу "проблемним континентом": як американський лідер пояснив свої слова

Президент США Дональд Трамп висловився про Європу. Зокрема, назвав її "проблемним континентом".

Таку тезу американський лідер озвучив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Слова Трампа цитує Clash Report.

Що сказав Трамп про Європу?

За словами президента США, деякі місця в Європі вже не впізнати.

Відверто кажучи, багато частин нашого світу руйнуються на наших очах, і лідери навіть не розуміють, що відбувається, а ті, хто розуміє, нічого з цим не роблять,

– сказав Трамп.

Він також додав, що Європа рухається в неправильному напрямку і протягом останнього десятиліття континент перетворився на проблемний. Серед основних викликів – зростання держвитрат, масова міграція та скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій.

Окрім цього, Трамп зазначив, що поважає мешканців Гренландії та Данію, але всі союзники НАТО мають зобов’язання захищати власну територію.

Водночас, за словами американського лідера, факт полягає в тому, що, окрім США, нібито жодна держава чи група держав не може забезпечити безпеку Гренландії.

Форум у Давосі: останні новини