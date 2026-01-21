Трамп считает Европу "проблемным континентом": как американский лидер объяснил свои слова

Президент США Дональд Трамп высказался о Европе. В частности, назвал ее "проблемным континентом".

Такой тезис американский лидер озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Слова Трампа цитирует Clash Report.

Что сказал Трамп о Европе?

По словам президента США, некоторые места в Европе уже не узнать.

Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают,

– сказал Трамп.

Он также добавил, что Европа движется в неправильном направлении и в течение последнего десятилетия континент превратился в проблемный. Среди основных вызовов – рост госрасходов, массовая миграция и сокращение объемов прямых иностранных инвестиций.

Кроме этого, Трамп отметил, что уважает жителей Гренландии и Данию, но все союзники НАТО имеют обязательства защищать собственную территорию.

В то же время, по словам американского лидера, факт заключается в том, что, кроме США, якобы ни одно государство или группа государств не может обеспечить безопасность Гренландии.

