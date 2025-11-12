Трамп не може досягнути миру в Україні та визнає це, – The Atlantic

Американський президент розчарований своїми невдалими спробами завершити російсько-українську війну. Він недооцінив, наскільки Володимир Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави, і наскільки складно буде змусити його погодитися на щось менше.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Atlantic.

Дивіться також Є два варіанти, коли Трамп може дотиснути Росію, – політолог

Чому спроби Трампа завершити війну в Україні провалюються?

За словами високопосадовців адміністрації Трампа, вони близькі до завершення війни – якби лише сторони були більш розсудливими. Вони, схоже, сприймають конфлікт як простий і такий, що піддається компромісу: Росія хоче захопити решту територій Донбасу, які ще не контролює; Україна хоче міцних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато глибша та складніша, зазначили журналісти.

Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і намагався примусити Володимира Зеленського погодитися на поступки територіями, але марно. Крім того, на початку другого терміну Трампа Росія відхилила угоду, яка передбачала "заморожування" лінії фронту, зняття санкцій з Москви й утримання України поза межами НАТО.

Якби Трамп розумів глибинний контекст війни, він би очікував саме такого результату. Москва сприймає вільну, незалежну та військово спроможну Україну як неприйнятну загрозу. Для Путіна надзвичайно висока ціна продовження війни виправдана тим, що вона не дає Україні знову стати на ноги. Він не змінить своєї позиції лише через посилення санкцій чи через те, що Україна завдає ударів вглиб території Росії.

Трамп навряд чи зможе завершити війну в найближчі місяці, проте він може створити військові й дипломатичні передумови для успішних переговорів пізніше у своєму терміні. Для цього не потрібно навіть кардинально змінювати курс,

– наголосили у виданні.

Втім, Трамп, схоже, прагне не стільки допомогти Україні перемогти у тривалій війні, скільки вдихнути нове життя у свої дипломатичні зусилля з укладення миру. І для цього він може зробити ще більше – надати своїм зусиллям глобального масштабу. Наприклад, ініціювати мирний саміт і закликати інші країни погодитися на негайне припинення війни за поточною лінією фронту.

Журналісти припустили, що метою Трампа може бути об'єднання більшості країн світу навколо заклику до негайного й безумовного припинення вогню, а деталі реалізації мали б узгодити сторони. Росія виступатиме проти, але буде змушена пояснювати свою позицію.

Такий процес продемонстрував би абсурдність вимог Путіна щодо додаткових територіальних поступок і демілітаризації України. Китай, як головний союзник Москви, не схвалить цю ідею, але йому також доведеться виправдовувати свою позицію. Трамп міг би зарахувати це як дипломатичний успіх, а Україна отримала б моральну підтримку на початку важкої зими.

У виданні резюмували, що війна в Україні навряд чи завершиться одним гучним проривом. Але певні кроки та трохи терпіння могли б створити умови для поступового врегулювання – такого, що не дозволить Росії знищити й підкорити свого сусіда.

Які були останні заяви Трампа про війну в Україні?