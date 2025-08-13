Президент США Дональд Трамп визнав, що навряд чи зможе переконати главу Кремля Володимира Путіна припинити удари по цивільних в Україні. За його словами, навіть після "прекрасних розмов" з російським лідером він бачив, як ракети продовжували бити по житлових будинках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час візиту до Кеннеді-центру.

Чи може Трамп примусити Путіна припинити удари по цивільних?

Репортер запитав у президента США, чи вірить він в те, що зможете переконати Путіна припинити атаки на мирне населення України.

У відповідь на це Трамп висловив сумнів щодо можливості вплинути на главу Кремля.

Думаю, відповідь – ні. У мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи,

– заявив американський лідер.

До слова, Трамп також заявив, що Росії загрожують "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну в Україні. Однак він ухилився від відповіді на запитання про те, що саме може очікувати країну-агресорку.