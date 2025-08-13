Трамп не вірить, що переконає Путіна припинити атаки по цивільних в Україні
- Дональд Трамп сумнівається у можливості переконати Володимира Путіна припинити удари по цивільних в Україні, незважаючи на "прекрасні розмови".
- Трамп заявив, що після розмов з Путіним бачив продовження атак ракетами по житлових будинках.
Президент США Дональд Трамп визнав, що навряд чи зможе переконати главу Кремля Володимира Путіна припинити удари по цивільних в Україні. За його словами, навіть після "прекрасних розмов" з російським лідером він бачив, як ракети продовжували бити по житлових будинках.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час візиту до Кеннеді-центру.
Чи може Трамп примусити Путіна припинити удари по цивільних?
Репортер запитав у президента США, чи вірить він в те, що зможете переконати Путіна припинити атаки на мирне населення України.
У відповідь на це Трамп висловив сумнів щодо можливості вплинути на главу Кремля.
Думаю, відповідь – ні. У мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому і бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи,
– заявив американський лідер.
До слова, Трамп також заявив, що Росії загрожують "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну в Україні. Однак він ухилився від відповіді на запитання про те, що саме може очікувати країну-агресорку.