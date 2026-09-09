Трамп у розмові з Путіним торгувався щодо війни в Україні: Reuters розкрило деталі

8 вересня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. Президент США дав зрозуміти російському диктатору, що хоче якнайшвидше завершити війну в Україні.

Щоб переконати главу Кремля зупинити війну, Трамп наобіцяв йому вигідну економічну співпрацю у майбутньому. Про це пише Reuters.

Як Трамп переконував Путіна зупинити війну?

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Дональд Трамп чітко наголосив, що хоче якнайшвидшого завершення конфлікту.

Американський лідер у розмові з Путіним сказав, що це одразу відкрило б перспективи для повного відновлення відносин між США та Росією. Передусім, йдеться про торговельні та економічні зв'язки, які могли б принести величезну користь обом країнам.

Як зауважив Ушаков, Трамп прагне досягти прориву ще під час свого президентства. Путін, додав російський чиновник, нібито підтримав такий підхід

Своєю чергою глава Кремля розповів Трампу, які кроки, на його думку, можуть допомогти США завершити конфлікт, а також дав оцінку ситуації на полі бою.

Ушаков також повідомив, що Путін і Трамп погодилися з необхідністю продовжувати обміни полоненими. Він не став розкривати деталі розмови, але назвав її конструктивною.

За словами помічника Путіна, президенти домовилися залишатися на зв'язку та за потреби знову проводити телефонні переговори.

Крім того, диктатор заявив Трампу, що Росія нібито не має ворожих намірів щодо Європи.

Нагадаємо, що розмова між Трампом і Путіним тривала близько години. Вона відбулася після поїздки до Москви та Києва американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Співрозмовник Reuters, близький до Кремля, перед поїздкою американських представників заявив, що Путін і надалі прагне встановити повний контроль над тією частиною Донецької області, яка ще не окупована Росією.