Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом розмову з Володимиром Путіним. Раніше він поспілкувався з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Про це американський лідер заявив під час вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній, яка пройшла в Білому домі і яку транслювали на Fox News, інформує 24 Канал.

Що Трамп сказав про розмову з Путіним?

Трампа запитали, чи планує він після телефонної розмови зі Зеленським найближчим часом поговорити й з Путіним. Він відповів ствердно. Спілкування відбудеться "найближчим часом".

Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мій погляд, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легко. А з'ясувалося, що це дещо складніше,

– зазначив президент США.

Та вкотре згадав про загиблих на війні, зокрема цивільних. Трамп наголосив, що люди "гинуть у таких масштабах, яких не бачили з часів Другої світової війни".

Політик нагадав, що йому "вдалося завершити конфлікти, які тривали десятиліттями". І додав, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішим завданням. "Однак ми його вирішимо. Ми все владнаємо", – завершив він.

Важливо! Трамп і Путін 15 серпня провели першу зустріч з 2018 року в американському штаті Аляска, біля міста Анкоридж. Переговори пройшли у форматі "три на три" і тривали майже 3 години.

Що відомо про розмову Трампа зі Зеленським та європейцями?