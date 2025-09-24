"Він хоробрий чоловік": Трамп похвалив Зеленського після Генасамблеї ООН
- Трамп висловив захоплення хоробрістю Зеленського після зустрічі на Генасамблеї ООН.
- Американський лідер назвав Зеленського хоробрим чоловіком, який веде запеклу боротьбу.
Президент США Дональд Трамп часто досить різко висловлювався про свого українського колегу. Однак нещодавно він висловив захоплення відважністю Володимира Зеленського.
Це відбулося після зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Що сказав Трамп про Зеленського?
На сторінці Білого дому в соцмережах опублікували захоплення американського лідера хоробрістю українського президента.
Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу,
– заявив Трамп.
Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
Нещодавно Трамп несподівано заявив, що ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією й повністю зрозумів її. Він вважає, що Україна зможе повернути всі окуповані Росією території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Окрім цього, в коментарі журналістам Трамп зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через хороші особисті взаємини з Володимиром Путіним. Однак цього не сталося. Він зазначив, що Росія вбиває близько 7000 людей на тиждень ні за що і назвав війну в Україні "дуже сумною ситуацією".
Європейські чиновники скептично ставляться до зміни позиції Трампа та сумніваються в тому, що це призведе до реальних змін у політиці США. Після місяців спроб переконати президента США вдарити по російській економіці тарифами чи санкціями надія на будь-яку підтримку Штатів у Європі згасає. А віра в слова Трампа, якими б обнадійливими вони не були, неймовірно мала.