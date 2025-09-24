Президент США Дональд Трамп часто досить різко висловлювався про свого українського колегу. Однак нещодавно він висловив захоплення відважністю Володимира Зеленського.

Це відбулося після зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Що сказав Трамп про Зеленського?

На сторінці Білого дому в соцмережах опублікували захоплення американського лідера хоробрістю українського президента.

Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу,

– заявив Трамп.

Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне