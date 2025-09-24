"Он храбрый человек": Трамп похвалил Зеленского после Генассамблеи ООН
- Трамп выразил восхищение храбростью Зеленского после встречи на Генассамблее ООН.
- Американский лидер назвал Зеленского храбрым мужчиной, который ведет ожесточенную борьбу.
Президент США Дональд Трамп часто довольно резко высказывался о своем украинском коллеге. Однако недавно он выразил восхищение отважностью Владимира Зеленского.
Это произошло после встречи лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Что сказал Трамп о Зеленском?
На странице Белого дома в соцсетях опубликовали восхищение американского лидера храбростью украинского президента.
Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу,
– заявил Трамп.
Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном
Недавно Трамп неожиданно заявил, что ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее. Он считает, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Кроме этого, в комментарии журналистам Трамп признался, что был убежден в быстром окончании войны в Украине из-за хороших личных взаимоотношений с Владимиром Путиным. Однако этого не произошло. Он отметил, что Россия убивает около 7000 человек в неделю ни за что и назвал войну в Украине "очень печальной ситуацией".
Европейские чиновники скептически относятся к изменению позиции Трампа и сомневаются в том, что это приведет к реальным изменениям в политике США. После месяцев попыток убедить президента США ударить по российской экономике тарифами или санкциями надежда на любую поддержку Штатов в Европе угасает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, невероятно мала.