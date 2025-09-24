Президент США Дональд Трамп часто довольно резко высказывался о своем украинском коллеге. Однако недавно он выразил восхищение отважностью Владимира Зеленского.

Это произошло после встречи лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Умывает руки от Украины: The Telegraph о последних высказываниях Трампа о войне

Что сказал Трамп о Зеленском?

На странице Белого дома в соцсетях опубликовали восхищение американского лидера храбростью украинского президента.

Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу,

– заявил Трамп.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном