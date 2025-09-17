Дональд Трамп назвав Росію агресором. Така риторика прозвучала вперше. Крім того, американський лідер зазначив, що завершити російсько-українську війну начебто майже нереально, адже Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять одне одного.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що, попри подібні заяви, Трампу байдуже, як завершиться війна в Україні. Йому не важливі території. Головне – аби припинились бойові дії.

Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару

Що Україні варто очікувати від США?

Валерій Клочок зазначив, що найбільш позитивним фактором, який пов'язує США із впливом на війну в Україні, є те, що Трамп "одержимий" ідеєю зупинити бойові дії. Він послідовно намагається домогтись цього.

Для нас (для України – 24 Канал) з'являється серйозний виклик – як це відбудеться. Те, що Трамп назвав Росією агресором ні про що не говорить, адже він вже неодноразово казав, що дуже не задоволений Путіним,

– зауважив він.

Американський лідер часто говорив, що проти, аби гинули люди, проте він не розділяє чи це українці, чи росіяни, а говорить про всіх.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що він не тиснутиме на Путіна, аби досягти справедливості для України у війні, яку розпочала Росія. Однак, ймовірно, і не має наміру виходити із мирного процесу. Все задля того, щоб досягти припинення бойових дій.

Останні заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко