Одержимий цією ідеєю, – політолог пояснив, чому Трамп вперше назвав Путіна агресором
- Дональд Трамп назвав Росію агресором і вважає, що завершити російсько-українську війну майже нереально через ворожнечу між Зеленським та Путіним.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що Трамп одержимий ідеєю зупинити бойові дії, але не намагатиметься тиснути на Путіна.
Дональд Трамп назвав Росію агресором. Така риторика прозвучала вперше. Крім того, американський лідер зазначив, що завершити російсько-українську війну начебто майже нереально, адже Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять одне одного.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що, попри подібні заяви, Трампу байдуже, як завершиться війна в Україні. Йому не важливі території. Головне – аби припинились бойові дії.
Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару
Що Україні варто очікувати від США?
Валерій Клочок зазначив, що найбільш позитивним фактором, який пов'язує США із впливом на війну в Україні, є те, що Трамп "одержимий" ідеєю зупинити бойові дії. Він послідовно намагається домогтись цього.
Для нас (для України – 24 Канал) з'являється серйозний виклик – як це відбудеться. Те, що Трамп назвав Росією агресором ні про що не говорить, адже він вже неодноразово казав, що дуже не задоволений Путіним,
– зауважив він.
Американський лідер часто говорив, що проти, аби гинули люди, проте він не розділяє чи це українці, чи росіяни, а говорить про всіх.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що він не тиснутиме на Путіна, аби досягти справедливості для України у війні, яку розпочала Росія. Однак, ймовірно, і не має наміру виходити із мирного процесу. Все задля того, щоб досягти припинення бойових дій.
Останні заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко
- Трамп заявив, що йому, ймовірно, доведеться втрутитись у перемовини між Росією та Україною через неприязнь одне до одного Зеленського та Путіна. В результаті цього, президент США може сидіти разом із ними за столом переговорів.
- Американський президент не дав чіткої відповіді, чи відправить Україні 17 обіцяних Patriot. Однак він наголосив, що зможе припинити російсько-українську війну.
- Трамп вважає, що Зеленському доведеться укласти угоду із Росією щодо завершення війни. Окрім того, він прагне, щоб європейські країни зупинили купувати російські енергоносії. Це може стати рішучим кроком для протистояння окупантам.