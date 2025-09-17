Одержимый этой идеей, политолог объяснил, – почему Трамп впервые назвал Путина агрессором
- Дональд Трамп назвал Россию агрессором и считает, что завершить российско-украинскую войну почти нереально из-за вражды между Зеленским и Путиным.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что Трамп одержим идеей остановить боевые действия, но не будет пытаться давить на Путина.
Дональд Трамп назвал Россию агрессором. Такая риторика прозвучала впервые. Кроме того, американский лидер отметил, что завершить российско-украинскую войну вроде бы почти нереально, ведь Владимир Зеленский и Владимир Путин ненавидят друг друга.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что, несмотря на подобные заявления, Трампу безразлично, как завершится война в Украине. Ему не важны территории. Главное – чтобы прекратились боевые действия.
Что Украине стоит ожидать от США?
Валерий Клочок отметил, что наиболее положительным фактором, который связывает США с влиянием на войну в Украине, является то, что Трамп "одержим" идеей остановить боевые действия. Он последовательно пытается добиться этого.
Для нас (для Украины – 24 Канал) появляется серьезный вызов – как это произойдет. То, что Трамп назвал Россию агрессором ни о чем не говорит, ведь он уже неоднократно говорил, что очень не доволен Путиным,
– заметил он.
Американский лидер часто говорил, что против, чтобы погибали люди, однако он не разделяет или это украинцы, или русские, а говорит обо всех.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что он не будет давить на Путина, чтобы достичь справедливости для Украины в войне, которую начала Россия. Однако, вероятно, и не намерен выходить из мирного процесса. Все для того, чтобы достичь прекращения боевых действий.
Последние заявления Трампа по войне в Украине: кратко
- Трамп заявил, что ему, вероятно, придется вмешаться в переговоры между Россией и Украиной из-за неприязни друг к другу Зеленского и Путина. В результате этого, президент США может сидеть вместе с ними за столом переговоров.
- Американский президент не дал четкого ответа, отправит ли Украине 17 обещанных Patriot. Однако он подчеркнул, что сможет прекратить российско-украинскую войну.
- Трамп считает, что Зеленскому придется заключить соглашение с Россией по завершению войны. Кроме того, он стремится, чтобы европейские страны остановили покупать российские энергоносители. Это может стать решительным шагом для противостояния оккупантам.