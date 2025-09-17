Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что, несмотря на подобные заявления, Трампу безразлично, как завершится война в Украине. Ему не важны территории. Главное – чтобы прекратились боевые действия.
Что Украине стоит ожидать от США?
Валерий Клочок отметил, что наиболее положительным фактором, который связывает США с влиянием на войну в Украине, является то, что Трамп "одержим" идеей остановить боевые действия. Он последовательно пытается добиться этого.
Для нас (для Украины – 24 Канал) появляется серьезный вызов – как это произойдет. То, что Трамп назвал Россию агрессором ни о чем не говорит, ведь он уже неоднократно говорил, что очень не доволен Путиным,
– заметил он.
Американский лидер часто говорил, что против, чтобы погибали люди, однако он не разделяет или это украинцы, или русские, а говорит обо всех.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что он не будет давить на Путина, чтобы достичь справедливости для Украины в войне, которую начала Россия. Однако, вероятно, и не намерен выходить из мирного процесса. Все для того, чтобы достичь прекращения боевых действий.
Последние заявления Трампа по войне в Украине: кратко
- Трамп заявил, что ему, вероятно, придется вмешаться в переговоры между Россией и Украиной из-за неприязни друг к другу Зеленского и Путина. В результате этого, президент США может сидеть вместе с ними за столом переговоров.
- Американский президент не дал четкого ответа, отправит ли Украине 17 обещанных Patriot. Однако он подчеркнул, что сможет прекратить российско-украинскую войну.
- Трамп считает, что Зеленскому придется заключить соглашение с Россией по завершению войны. Кроме того, он стремится, чтобы европейские страны остановили покупать российские энергоносители. Это может стать решительным шагом для противостояния оккупантам.