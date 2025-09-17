Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что, несмотря на подобные заявления, Трампу безразлично, как завершится война в Украине. Ему не важны территории. Главное – чтобы прекратились боевые действия.

Что Украине стоит ожидать от США?

Валерий Клочок отметил, что наиболее положительным фактором, который связывает США с влиянием на войну в Украине, является то, что Трамп "одержим" идеей остановить боевые действия. Он последовательно пытается добиться этого.

Для нас (для Украины – 24 Канал) появляется серьезный вызов – как это произойдет. То, что Трамп назвал Россию агрессором ни о чем не говорит, ведь он уже неоднократно говорил, что очень не доволен Путиным,

– заметил он.

Американский лидер часто говорил, что против, чтобы погибали люди, однако он не разделяет или это украинцы, или русские, а говорит обо всех.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что он не будет давить на Путина, чтобы достичь справедливости для Украины в войне, которую начала Россия. Однако, вероятно, и не намерен выходить из мирного процесса. Все для того, чтобы достичь прекращения боевых действий.

Последние заявления Трампа по войне в Украине: кратко