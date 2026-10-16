Хочу, щоб ця війна закінчилася, – Трамп висловився про контакти з Зеленським та Путіним

Дональд Трамп заявив про взаємодію одночасно із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним заради якнайшвидшого завершення війни. Він зазначив, що володіє непублічними деталями та планує оприлюднити їх згодом.

Про це президент США заявив у відповідь на питання журналістів.

Трамп про лідерів України та Росії

Трамп звернув увагу на масштаби втрат серед військових на війні Росії проти України. За його словами, щомісяця гинуть у середньому 25 тисяч бійців, а минулого місяця це число сягнуло 32 тисяч.

Я знаю подробиці, зрозуміло? І в певний момент я їх оприлюдню – але мене не цікавить нічого, крім одного: я хочу, щоб ця війна закінчилася,

– підкреслив американський лідер.

Трамп також додав, що тримає зв'язок із лідерами як України, так і Росії, мовляв, задля миру.

Я взаємодію з обома лідерами. Думаю, вони теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я вважаю, що вона закінчиться. Мене цікавить тільки одне – я хочу, щоб ця війна припинилася,

– підсумував Трамп.

Нагадаємо, раніше журналіст Sky News поцікавився у Зеленського, чи не намагається президент США зробити з нього "цапа-відбувайла" через проблеми у своїй країні. Президент України після паузи лише усміхнувся та зазначив, що саме ця реакція і є його відповіддю.