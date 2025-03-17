"Є хороші шанси на угоду": Трамп сказав, коли проведе розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Американський лідер повідомив, коли зателефонує очільнику Кремля.

А також заявив, що є "дуже хороші" шанси на угоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Коли Трамп проведе розмову з Путіним

На борту Air Force One Трамп сказав журналістам, що проведе розмову з Путіним у вівторок, 18 березня. Вона відбудеться через те, що Сполучені Штати продовжують наполягати на припиненні вогню в Україні.

Я думаю, що у нас з Росією все добре,

– переконаний президент США.

Він також зазначив, що впродовж вихідних було зроблено багато роботи. Окрім цього, Трамп відповів на питання про те, яких поступок сподівається від очільника Кремля для досягнення угоди, та заявив, що більша частина обговорень буде присвячена територіям та електростанціям.

Зазначимо, що Москва та Вашингтон також проводять консультації для підготовки зустрічі Трампа та Путіна. Проте наразі контакти тривають не на президентських, а на інших рівнях. Водночас помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що зустріч організують, як тільки виникне потреба.