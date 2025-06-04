Обговорили удари по аеродромах: Трамп провів розмову з Путіним
- Дональд Трамп обговорив з Володимиром Путіним українську атаку на російські військові аеродроми в межах операції "Павутина".
- Вони також обговорили питання ядерної програми Ірану, водночас Путін нібито запропонував взяти участь у переговорах з Тегераном.
Президент США Дональд Трамп у середу, 4 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед усього обговорили Іран та Україну.
Зокрема, нещодавню українську атаку на військові аеродроми Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію американського президента у соцмережі Truth Social.
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Про що говорили Путін і Трамп
Дональд Трамп повідомив, що завершив розмову з Володимиром Путіним, вона тривала приблизно 1 годину та 15 хвилин. Вони обговорили нещодавню атаку України військові аеродроми Росії, здійснену в межах операції "Павутина", а також інші удари з обох сторін.
Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми,
– заявив американський президент.
Крім вищезгаданого, Трамп і Путін обговорили питання ядерної програми Ірану, і той факт, що час для ухвалення Тегераном рішення щодо цього спливає. За його словами, він повідомив диктатору, що Іран не можу отримати ядерну зброю, і той нібито з ним погодився.
"Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко закрити це питання. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нас треба остаточна відповідь у дуже короткий проміжок часу", – резюмував він.
Що відомо про українську операцію
- Служба безпеки України 1 червня провела безпрецедентну й унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується авіація агресора.
- Глава СБУ Василь Малюк заявив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160. Завдання щодо знищення ворожих бомбардувальників поставив президент.
- Спецоперацію "Павутина" готували понад 1,5 року. Василь Малюк очолював робочу команду. Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4 військових аеродромах Росії, – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".
- Протягом 18 місяців до Росії ввозили вантажівки та контейнери, замасковані під господарські споруди, всередині яких були квадрокоптери з вибухівкою. Коли настав момент – дахи відкрились, і дрони піднялись у повітря.