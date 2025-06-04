Обговорили удари по аеродромах: Трамп провів розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп у середу, 4 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед усього обговорили Іран та Україну.

Зокрема, нещодавню українську атаку на військові аеродроми Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію американського президента у соцмережі Truth Social.

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Про що говорили Путін і Трамп

Дональд Трамп повідомив, що завершив розмову з Володимиром Путіним, вона тривала приблизно 1 годину та 15 хвилин. Вони обговорили нещодавню атаку України військові аеродроми Росії, здійснену в межах операції "Павутина", а також інші удари з обох сторін.

Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми,

– заявив американський президент.

Крім вищезгаданого, Трамп і Путін обговорили питання ядерної програми Ірану, і той факт, що час для ухвалення Тегераном рішення щодо цього спливає. За його словами, він повідомив диктатору, що Іран не можу отримати ядерну зброю, і той нібито з ним погодився.

"Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко закрити це питання. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення з цього дуже важливого питання, і нас треба остаточна відповідь у дуже короткий проміжок часу", – резюмував він.

Що відомо про українську операцію