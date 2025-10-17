Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, що відбулася після серії заяв про ракети Tomahawk, викликала широкий резонанс у світі. На відміну від попередніх контактів, цього разу американський лідер не зробив жодного компліменту Кремлю.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що ініціатором дзвінка став Путін. Москва намагалася послабити тиск після американських заяв про можливе постачання Україні ракет далекої дії, що свідчить про зміну балансу у відносинах між лідерами.

Дивіться також "Вашингтонський обком з нами": Буданов дав обнадійливий прогноз щодо допомоги від США

Путін сам ініціював розмову з Трампом

Ініціатива розмови належала Москві. Помічник російського диктатора особисто підтвердив, що саме Путін попросив про контакт із Трампом. У Кремлі сподівалися знизити градус напруження після обговорення теми американських ракет.

Це Путін попросив про розмову, ми це знаємо точно. Його помічник особисто про це повідомив,

– зазначив політтехнолог.

Шейтельман звернув увагу, що навіть дрібні деталі стали показовими. Путін очікував на формальне привітання від Трампа з днем народження, але не дочекався. Така поведінка, на його думку, була демонстрацією зневаги й сигналом, що Кремль тепер змушений шукати діалогу з позиції слабшої сторони.

Tomahawk як інструмент політичного тиску

Обговорення теми Tomahawk, за словами Шейтельмана, не означає готовність США передавати ці ракети Україні просто зараз. Президент Трамп використовує саму загрозу постачання як інструмент впливу на Кремль.

Загроза постачання Tomahawk для Трампа – це зброя. Так він тисне на Путіна, щоб той почав говорити про припинення вогню,

– пояснив політтехнолог.

Він припустив, що найближчим часом сторони перейдуть до консультацій на рівні делегацій, щоб виробити пропозиції щодо можливого перемир'я. У центрі цих домовленостей стоятиме питання припинення бойових дій.

Трамп змінив риторику після дзвінка

Після розмови з Кремлем публічні заяви американського президента суттєво змінилися. Якщо раніше Трамп говорив про "блискучі переговори", то цього разу не прозвучало жодного позитивного відгуку.

Після минулих розмов Трамп завжди писав прагнення Путіна до миру. Цього разу жодного схвального слова. Він лише зазначив, що сторони обговорили можливі економічні відносини після війни,

– зауважив Шейтельман.

На його думку, така риторика демонструє нову стратегію Вашингтона. США більше не шукають компромісів із Москвою, а прагнуть змусити Росію прийняти умови Заходу й визнати необхідність припинення війни.

Телефонна розмова Трампа і Путіна: що відомо