Про це начальник Головного управління розвідки заявив під час виступу на 11-му Міжнародному економічному форумі в Києві 16 жовтня, передає 24 Канал.

Чи збільшиться допомога Україні від США?

Так, під час форуму у Кирила Буданова запитали про відносини України з Сполученими Штатами. У відповідь очільник ГУР загадково усміхнувся і коротко відповів: "Вашингтонський обком з нами".

За словами Буданова, найближчим часом з Вашингтона можна очікувати на важливі рішення щодо допомоги України. Проте він попередив, що у веденні війни та економічному розвитку Україна має розраховувати передусім на власні сили.

Немає того чарівника, який прийде і все нам принесе. Так не буває. Все в наших руках,

– підсумував голова розвідки.

Що ще говорив Буданов про війну?