Про це начальник Головного управління розвідки заявив під час виступу на 11-му Міжнародному економічному форумі в Києві 16 жовтня, передає 24 Канал.
Чи збільшиться допомога Україні від США?
Так, під час форуму у Кирила Буданова запитали про відносини України з Сполученими Штатами. У відповідь очільник ГУР загадково усміхнувся і коротко відповів: "Вашингтонський обком з нами".
За словами Буданова, найближчим часом з Вашингтона можна очікувати на важливі рішення щодо допомоги України. Проте він попередив, що у веденні війни та економічному розвитку Україна має розраховувати передусім на власні сили.
Немає того чарівника, який прийде і все нам принесе. Так не буває. Все в наших руках,
– підсумував голова розвідки.
Що ще говорив Буданов про війну?
Кирило Буданов попередив українців, що мирне життя найближчі роки навряд чи буде. Він наголосив, що це не означає постійну війну, однак треба бути готовими дати відсіч. "Сталевий дикобраз", ізраїлізація чи "Дикий їжак" – назви можуть бути різними.
На запитання журналістки про строки завершення війни глава ГУР сказав, що сподівається на краще.
Під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе Буданов наголосив, що справжньою метою Росії продовження війни проти України та розширення агресії на країни ЄС і НАТО. Якщо Москву не зупинити, гібридних операцій проти Європи ставатиме більше.