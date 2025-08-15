Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. Очікується, що основною темою переговорів президентів стане війна в Україні та перспективи її завершення.

Що відомо про базу Ельмендорф-Річардсон?

Що відомо про базу Ельмендорф-Річардсон?

Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа.

Представники Білого дому повідомили, що обрана база відповідає усім вимогам безпеки для проведення переговорів між двома світовими лідерами. Вони також зазначили, що в умовах розпалу літнього туристичного сезону можливості для організації зустрічі в короткі терміни були обмежені.

Побудована у 1940 році, база Ельмендорф-Річардсон була ключовим об’єктом протиповітряної оборони та центральним командним пунктом для відбиття загроз з боку Радянського Союзу під час Холодної війни.

У розпал своєї діяльності у 1957 році вона розміщувала 200 винищувачів, а також кілька систем управління повітряним рухом і раннього радіолокаційного попередження, завдяки чому отримала назву "Повітряний щит Північної Америки".

Чому саме Аляска?

США придбали Аляску в Росії у 1867 році, що надає зустрічі певного історичного відлуння. У 1959 році Аляска стала американським штатом.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков також зазначав, що дві країни є сусідами, яких розділяє лише Берингова протока.

Востаннє Аляска опинилася в центрі уваги американської дипломатії у березні 2021 року, коли новопризначена команда Джо Байдена з питань дипломатії та національної безпеки зустрілася в Анкориджі з китайськими колегами.

Тоді перемовини завершилися різкою суперечкою: китайська сторона звинуватила американців у "зарозумілості та лицемірстві".

Яке значення має зустріч Путіна і Трампа?

Наприкінці липня цього року Дональд Трамп оголосив, що дає Путіну час до 8 серпня, щоб той погодився на негайне перемир'я, інакше Сполучені Штати запровадять жорсткіші санкції проти Росії.

Коли термін сплив, Трамп натомість оголосив, що він і Путін зустрінуться особисто 15 серпня.

Напередодні зустрічі Білий дім намагався зменшити очікування щодо можливого досягнення перемир'я. Зокрема, прессекретарка Керолайн Левітт назвала майбутні переговори "вправою на слухання". Сам Дональд Трамп також заявив, що існує "25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп має намір під час переговорів досягти домовленості про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.

Щоб досягти миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться обговорювати питання гарантій безпеки,

– додав Рубіо.

За його словами, другою важливою темою має стати питання територій.

Чи братиме Україна участь у саміті?

Очікується, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у зустрічі на Алясці. Перед цим Дональд Трамп зазначав, що Зеленський міг би приєднатися, але він "уже брав участь у багатьох зустрічах".

Водночас президент США повідомив, що після переговорів Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.

У середу, 13 серпня, Зеленський та Трамп також провели онлайн-зустріч за участю кількох європейських лідерів.

За словами журналістів, Путін наполягав на відсутності Зеленського на саміті, хоча раніше Білий дім повідомляв, що Трамп готовий до тристоронньої зустрічі за участю всіх трьох лідерів.

14 серпня Дональд Трамп підтвердив, що нинішня зустріч із Путіним може стати підготовкою до другої зустрічі, на якій міг би бути присутній і Зеленський.

Сам Зеленський заявив, що будь-які домовленості без участі України будуть "мертвими рішеннями".