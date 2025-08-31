25 серпня під час пресконференції у Білому домі Дональд Трамп зауважив, що назва "Міністерство оборони" йому не подобається. "Міністерство війни", на думку президента США, набагато "милозвучніша". Як виявилося, це були не просто слова. Політик серйозно розмірковує над перейменування Пентагону.

Колишні посадовці розповіли, що Пентагон ще в перші тижні другого терміну Трампа почав розробляти законопроєкти, які могли б дозволити повернути історичну назву відомства, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Що відомо про намір Трампа повернути Пентагону колишню назву?

Одним із варіантів було звернення до Конгресу з проханням надати право відновити стару назву у випадку надзвичайної ситуації, а також повернути посаду військового міністра як головної цивільної особи в міністерстві. За словами чиновників, офіційно змінити назву можна лише актом Конгресу, однак Білий дім розглядав і інші механізми для цього.

Історично Міністерство війни було створене у 1789 році й керувало армією, тоді як окреме Міністерство ВМС відповідало за флот і морську піхоту. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен об'єднав збройні сили в єдину структуру – Національну військову установу. У 1949 році її перейменували на Міністерство оборони.

Нещодавно Дональд Трамп знову публічно підняв цю тему, заявивши, що, на його думку, США доведеться повернутися до колишньої назви. Він вважає сучасну назву "занадто політкоректною" й наголошує, що титул військового міністра звучить войовничіше та краще відповідає суті відомства. Подібні заяви він робив і на саміті НАТО в Гаазі в червні.

Питання повернення історичної назви може стати предметом гарячих дебатів у Конгресі, адже зміна статусу міністерства матиме серйозні політичні й військові наслідки.

