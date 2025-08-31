25 августа во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп отметил, что название "Министерство обороны" ему не нравится. "Министерство войны", по мнению президента США, гораздо "благозвучнее". Как оказалось, это были не просто слова. Политик серьезно размышляет над переименованием Пентагона.

Бывшие чиновники рассказали, что Пентагон еще в первые недели второго срока Трампа начал разрабатывать законопроекты, которые могли бы позволить вернуть историческое название ведомства, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Что известно о намерении Трампа вернуть Пентагону прежнее название?

Одним из вариантов было обращение к Конгрессу с просьбой предоставить право восстановить старое название в случае чрезвычайной ситуации, а также вернуть должность военного министра как главного гражданского лица в министерстве. По словам чиновников, официально изменить название можно только актом Конгресса, однако Белый дом рассматривал и другие механизмы для этого.

Исторически Министерство войны было создано в 1789 году и руководило армией, тогда как отдельное Министерство ВМС отвечало за флот и морскую пехоту. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн объединил вооруженные силы в единую структуру – Национальное военное учреждение. В 1949 году его переименовали в Министерство обороны.

Недавно Дональд Трамп снова публично поднял эту тему, заявив, что, по его мнению, США придется вернуться к прежнему названию. Он считает современное название "слишком политкорректным" и отмечает, что титул военного министра звучит более воинственно и лучше соответствует сути ведомства. Подобные заявления он делал и на саммите НАТО в Гааге в июне.

Вопрос возвращения исторического названия может стать предметом горячих дебатов в Конгрессе, ведь изменение статуса министерства будет иметь серьезные политические и военные последствия.

