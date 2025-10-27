Чи справді зустріч Трампа та Сі зможе пришвидшити закінчення війни в Україні

Китай поки не підтвердив зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом на саміті АТЕС. Навіть, якщо вона відбудеться, конкретних домовленостей щодо обмеження закупівель російської нафти поки очікувати не варто.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в ефірі 24 Каналу, що Україна залишається в епіцентрі міжнародних переговорів Трампа, і хоча він хоче завершити війну протягом шести місяців, до можливих результатів зустрічі варто ставитися обережно.

Чи готовий Сі Цзіньпін зустрітися з Трампом?

Китай поки не підтвердив цю зустріч. Не було інформації, що Сі Цзіньпін готовий зустрітися з Трампом на полях саміту АТЕС у Південній Кореї.

Американці постійно про це говорять, і враховуючи, що Трамп часто робить заяви, які можуть бути не підтверджені другою стороною – "підписую угоду", "зустрічаюся з кимось" – я поки не готовий оцінювати ймовірність цієї зустрічі як стовідсоткову,

– наголосив Клочок.

Єдина угода, яка може бути підписана – це про продаж частини Tik-Tok американцям. Про таке рішення ми знаємо ще з весни 2024 року, коли був ухвалений відповідний закон у Конгресі США.

Швидше за все мита будуть відтерміновані, це означає, що сторони поки не домовилися. Але процес врегулювання торгових відносин триває.

"Щодо впливу Трампа, який запевняє, що Китай зменшує закупівлі російської нафти – ми бачимо окремі повідомлення в газетах, але вони поки нічим не підкріплені. Так само й з Індією: не те щоб вона про це заявляє, але ми бачимо, що санкції проти "Нафти" та "Лукойлу" дійсно мають ефект", – наголосив експерт.

Чи справді Трамп готує мирну угоду, що вплине на війну в Україні?

Проте вже помітно, що ціни на нафту почали стабілізуватися й знову падати. Тобто попит залишатиметься доволі високим, у тому числі на російську нафту, адже нафта з Перської затоки поки не готова замінити ту російську, що постачається до Індії та Китаю.

Тому обмеження експорту російської нафти – це історія в перспективі.

Бажання Трампа закінчити цю війну – грає нам на руку тим, що Україна залишається в епіцентрі міжнародних переговорів.

Хоча багато моїх колег скептично ставляться до неї в частині врегулювання російсько-української війни, на мою думку, вона даватиме якісь результати, про які поки говорити рано. Єдине, що можу сказати: це будуть домовленості про майбутній візит Трампа до Піднебесної та, відповідно, Сі Цзіньпіна до США,

– пояснив Клочок.

Але про це говорять уже в контексті осені 2026 року. На даному етапі Трампу справді важливо, щоб війна зупинилася. Він уже говорить про часове вікно в шість місяців, коли коментував ефективні санкції, які можуть бути запроваджені.

Що ще відомо про майбутні переговори Трампа і Сі?