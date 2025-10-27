Китайці відновлять закупівлі американської сої

У Китаї можуть відновити значні закупівлі американської сої впродовж кількох років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Також Китай може відкласти розширений режим ліцензування рідкісноземельних елементів на рік і перегляне його після двох днів торговельних переговорів у Малайзії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент за результатами торговельних переговорів у Малайзії заявив у програмі CBS "Face the Nation", що закупівлі сої будуть значними.

Зверніть увагу! Також Бессент сказав в програмі ABC "This Week", що коли президент Дональд Трамп і президент Сі Цзіньпін оголосять про торговельну угоду у четверг, тож американські фермери, що вирощують сою, "будуть дуже задоволені тим, що відбувається як у цьому сезоні, так і в наступні кілька років".

Бессент також заявив в ефірі "Face the Nation", що деталі угоди щодо передачі права власності на китайський додаток для коротких відео TikTok під контроль США були узгоджені, і що Трамп і Сі зможуть "завершити" угоду.

Важливо! Натомість Bloomberg повідомляє, що Китайські покупці утримуються від угод щодо сої, оскільки світові ринки очікують зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна, яка може пожвавити торгівлю цією культурою між двома країнами.

