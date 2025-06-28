Трамп сказав, чи розглядає можливість відправки ракет Patriot Україні
Президент США прокоментував можливість надання Україні ракет для систем ППО Patriot. Зокрема, відповів, чи ухвалив уже відповідне рішення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі.
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Що заявив Трамп про можливість поставки Україні ракет для Patriot
Репортер спитав у Дональда Трампа, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну і чи прийняв уже рішення щодо цього.
Можливо,
– коротко відповів президент США.
Напередодні речниця Білого дому заявила, що коментувати питання передачі Україні ракет для Patriot може лише сам Дональд Трамп. Також наголосила, що розмова президента США з Володимиром Зеленським була приватною.
До речі, під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі в американського лідера також запитали, чи готові США продавати Україні ракети Patriot для оборони від масованих атак Росії.
"Ми подивимося, адже вони (ракети Patriot – 24 Канал) нам теж потрібні. Ми їх постачаємо Ізраїлю і вони є дуже ефективними. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх", – заявив Трамп.