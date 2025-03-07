Трамп висловив сумнів, що союзники США прийшли б їм на допомогу: Макрон відповів йому

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на заяву президента США Дональда Трампа про небажання захищати європейських союзників у НАТО, якщо ті не платитимуть належним чином. Трамп також сумнівався у готовності Європи допомагати США в разі потреби.

Макрон навів приклади історичної співпраці Європи та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Що відповів Макрон Трампу

Спілкуючись із журналістами біля Білого дому, Трамп знову наголосив, що не бачить сенсу обороняти Європу, якщо "якщо вони не платитимуть".

Якби США мали проблему і покликали Францію чи інші країни, які я не називатиму, і сказали, що у нас проблема, думаєте, вони б прийшли на допомогу так, як повинні? Я у цьому не впевнений,

– заявив Трамп.

У відповідь на це Макрон, виступаючи після безпекового саміту лідерів ЄС у Брюсселі, підкреслив, що Франція залишається "лояльним і відданим союзником" союзником.

Він наголосив на історичній дружбі між Парижем і Вашингтоном та очікує на взаємну повагу з боку США.

Ми завжди стояли одне за одного. Європейці були з вами в Афганістані,

– нагадав Макрон.

Також він згадав внесок маркіза Лафаєта у здобуття незалежності США та ключову роль Америки у звільненні Європи від нацистської окупації.