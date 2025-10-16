Трамп уже розмовляє з Путіним, — CBS News
ЗМІ інформували, що Трамп і Путін поговорять увечері 16 жовтня. Тепер відомо, що телефонний дзвінок уже розпочався. Про це повідомили американські ЗМІ, російська сторона поки не підтвердила.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на кореспондента американського каналу CBS. Йому розповіли про це в Білому домі.
Що відомо про розмову Трампа та Путіна 16 жовтня?
Цей дзвінок не був анонсований заздалегідь. У Кремлі говорили, що Путін спілкуватиметься з кимось "міжнародним", але не уточнили, з ким саме.
Журналіст CBS, посилаючись на представника Білого дому, повідомив про початок телефонної розмови між Путіним і Трампом,
Дзвінок Трампа і Путіна вже почався: дивіться відеоповідомлення про це
Власне, наразі це все, що відомо про розмову. Поки немає ані тем бесіди, ані даних про тривалість переговорів.
Згодом Дональд Трамп указав, що говоритиме з Путіним "довго".
Я зараз розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і Путін, розповім про її зміст після її завершення,
– написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп про свою розмову з Путіним 16 жовтня 2025 / Скриншот
За кілька годин до дзвінка Axios з посиланням на джерела написали, що він відбудеться. Це і стало першою звісткою про переговори Путіна і Трампа 16 жовтня.
Для України це тим більше важливо, бо 17 жовтня відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. В Америці вже Андрій Єрмак, Юлія Свириденко, Рустем Умєров і Сергій Кислиця.
Axios інформують, що Трамп і Зеленський говоритимуть про війну в Україні.