Трамп заявив, що обговорював із Путіним російські атаки на цивільне населення в Україні. Водночас він зауважив, що більшість загиблих у війні – солдати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео зустрічі Дональда Трампа з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

Що сказав Трамп про втрати на війні?

Репортер поцікавився, чи обговорював Трамп із Путіним під час нещодавнього телефонного дзвінка напади Росії на цивільні райони в Україні.

Обговорював. Але, як ви знаєте, більшість людей, які гинуть, – це солдати... Від 5 до 7 тисяч на тиждень. Ви можете в це повірити?…Але крім цього, є атаки на Київ та деякі інші міста, і це людські життя. Але велика кількість людських життів – це солдати, які гинуть на полі бою. Десь від 5 до 7 тисяч, іноді більше, щотижня. Це навіть неймовірно. Це кровопролиття,

– сказав американський президент.

Також він заявив, що наказав Росії припинити напади на мирних українців.

Потім репортерка поцікавилася, чому Трамп просто не дав Україні те, що їй потрібно для припинення війни. Очільник Штатів відповів, що вона не знає, про що говорить.

"Це трохи складніше, але звучить просто. Ми намагаємося укласти угоду. Якщо ми укладемо угоду, це чудово. Якщо ми не укладемо угоду, багато людей заплатять велику ціну", – додав він.

Заяви Трампа: дивіться відео

