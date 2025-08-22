Оптимізм і завзяття Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни в Україні потроху згасає. Для Путіна це чудова можливість вкотре затягувати час і пропонувати свої ультимативні умови.

Про це пише 24 Канал із посиланням на WSJ.

Чому мирне врегулювання війни в Україні під питанням?

Президент США Дональд Трамп, який ще недавно був упевнений у швидкому досягненні миру, не зміг виправдати свої надії на проведених переговорах з Путіним та Зеленським. Зараз же риторика Трампа змінилася, він визнав, що Україна не перейде до наступальних дій проти Росії.

Спроби організувати тристоронню зустріч між лідерами України, Росії та Сполучених Штатів поки не можуть втілити в реальність. Запропонована ідея міжнародної миротворчої місії, що могла б гарантувати безпеку для України, викликала скепсис у Москви й не отримала необхідної підтримки.

Експомічники Трампа зазначають, що він діє імпульсивно, покладаючись на особисті зв'язки, зокрема й з очільником Кремля. Американський президент надто оптимістично потрактував позицію Путіна. Своєю чергою російський диктатор грає на довгу перспективу, розраховуючи на перевагу Росії на фронті.