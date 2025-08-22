Оптимизм и рвение Дональда Трампа относительно быстрого прекращения войны в Украине понемногу угасает. Для Путина это прекрасная возможность в очередной раз затягивать время и предлагать свои ультимативные условия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Почему мирное урегулирование войны в Украине под вопросом?

Президент США Дональд Трамп, который еще недавно был уверен в скором достижении мира, не смог оправдать свои надежды на проведенных переговорах с Путиным и Зеленским.

Сейчас же риторика Трампа изменилась, он признал, что Украина должна перейти к наступательным действиям против России. Лидер США даже сравнил положение Киева с "сильной спортивной командой, которая имеет отличную защиту, но ей запрещено идти в атаку".

Попытки организовать трехстороннюю встречу между лидерами Украины, России и Соединенных Штатов пока не могут воплотить в реальность. Предложенная идея международной миротворческой миссии, которая могла бы гарантировать безопасность для Украины, вызвала скепсис у Москвы и не получила необходимой поддержки.

Экс-помощники Трампа отмечают, что он действует импульсивно, полагаясь на личные связи, в том числе и с главой Кремля. Американский президент слишком оптимистично трактовал позицию Путина. В свою очередь российский диктатор играет на долгую перспективу, рассчитывая на преимущество России на фронте.

Мы как будто застряли в Украине, и сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом. Россияне используют термины в определенном контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление, что он с ним согласен,

– отмечает эксперт Фиона Гилл.

При этом военная поддержка Украины не достаточна для поддержания активных боевых действий в войне против России. Вашингтон продолжает блокировать дальнобойные ракеты, а поставки другого оружия осуществляются преимущественно через европейских союзников, которые получают американские системы ПВО, а уже потом передают их Киеву.