Трамп заявив, що війна в Україні більше не загрожує світу, та пообіцяв її зупинити
- Трамп заявив, що війна в Україні більше не загрожує світу і пообіцяв її зупинити.
- Він наголосив, що США більше не фінансують Україну, а отримують гроші за постачання зброї через НАТО.
Американський лідер заявив, що ситуація навколо України більше не загрожує перерости у світову війну. Він вважає, що зможе зупинити її.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.
Що Трамп каже про війну в Україні?
Американський лідер вважає, що ситуація навколо розпочатої Росією війни в Україні більше не загрожує світу.
Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться,
– сказав він.
Трамп укотре наголосив, що зупинив вісім воєн, а завершення ним дев'ятої попереду. Він вихвалив себе як чинного главу Білого дому та наголосив на тому, що війни могли б дійти до берегів США, якби президент був поганий.
Трамп зауважив, що Сполучені Штати більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.
Мирний процес щодо України: що відомо про останні новини?
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США досягли певного прогресу в завершенні війни між Росією та Україною. Під час розмови з журналістами Трамп підкреслив, що раніше його адміністрація зупинила війну між Вірменією та Азербайджаном. Три місяці тому вони уклали мирну угоду.
Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни.
Прессекретар Путіна заявив, що мирний процес в Україні нібито гальмується з боку Києва. За його словами, саміт між Путіним і Трампом може знадобитися в якийсь час.