Трамп опублікував ШІ-відео з "рознесенням у друзки" ключового для Ірану острова

Президент США Дональд Трамп заявив про нібито знищення острова Харк. Він має важливе стратегічне значення для Ірану.

Відповідне відео Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо про ймовірний удар по острову Ірану?

Трамп опублікував 10-секундний ролик, на якому нібито показані удари по нафтовій та військовій інфраструктурі острова Харк. На відео також можна побачити оператора за пультом, однак ролик створили за допомогою штучного інтелекту.

Трамп показав ШІ-відео "знищення" іранського острова: дивіться відео

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 30 2026, 10:19 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍​‌‌‍​​​‍‍​​‍‍​​‍‌​‍‍‌‌‌‌​‍​​​‍ pic.twitter.com/92fRZBiPza — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 31, 2026

Американський президент супроводив публікацію коротким повідомленням: "Острів Харк рознесений у шматки!!!"

Водночас жодних незалежних доказів реального удару по острову наразі немає. Білий дім та Пентагон поки не коментували заяву Трампа.

Острів Харк має важливе стратегічне значення для Ірану, адже саме тут розташований найбільший нафтовий експортний термінал країни. Харк лежить у північній частині Перської затоки, приблизно за 20 – 25 кілометрів від узбережжя Ірану.

Через острів проходить переважна частина іранського експорту сирої нафти: сюди трубопроводами надходить сировина з родовищ на материку та шельфі, після чого її завантажують на танкери. За різними оцінками, через Харк проходить близько 90% або навіть більше іранського експорту сирої нафти.

Особливість острова також у його глибоководному розташуванні, яке дозволяє приймати великі нафтові танкери, зокрема VLCC. Саме тому Харк десятиліттями залишається ключовою ланкою між іранською нафтовою промисловістю та світовим ринком.

На острові розташовані резервуари для зберігання нафти, трубопроводи, причали та морські термінали. Його нафтову інфраструктуру почали активно розвивати ще у 1950-х роках, а згодом Харк перетворився на головний центр експорту іранської нафти.

Нагадаємо, 31 серпня США вперше за понад місяць завдали удару по військових об’єктах Ірану. Американські сили знищили дві іранські пускові установки на острові Ларак поблизу стратегічної Ормузької протоки.

Поблизу острова також стався вибух. Причиною американської атаки могла стати інформація про підготовку Ірану до встановлення нових мін в Ормузькій протоці. Напередодні США завершили розмінування міжнародних судноплавних маршрутів у цьому районі.

Президент Дональд Трамп раніше попереджав, що судна чи човни, які встановлюватимуть нові міни у протоці, будуть знищені. У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що внаслідок удару постраждали іранські військові та цивільні, назвавши дії США "стратегічною і смертельною помилкою" та пообіцявши відповідь.