Трамп очікує "хороших результатів" від можливих переговорів України і Росії у Туреччині

Переговори України та Росії можуть відбутися у четвер, 15 травня, у Туреччині. Президент США Дональд Трамп розповів, чого очікує від цієї ймовірної зустрічі.

Він також сказав, хто із його команди також буде того дня у Туреччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Трампа в Ер-Ріяді, куди він прибув 13 травня.

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Що очікує Трамп від переговорів у Туреччині

Трамп заявив, що очікує "хороших результатів" від можливих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.

Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть,

– сказав американський президент.

За його словами, до Туреччини вирушить держсекретар США Рубіо.

"Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – додав Трамп.

Президент Штатів також вкотре заявив, що хоче зупинити цю "жахливу війну" і що вона ніколи б не почалася, якби він був президентом.