Трамп очікує "хороших результатів" від можливих переговорів України і Росії у Туреччині
- Переговори між Україною та Росією можуть відбутися 15 травня в Туреччині, і Трамп очікує "хороших результатів".
- Держсекретар США Рубіо та інші представники вирушать до Туреччини для участі в переговорах.
Переговори України та Росії можуть відбутися у четвер, 15 травня, у Туреччині. Президент США Дональд Трамп розповів, чого очікує від цієї ймовірної зустрічі.
Він також сказав, хто із його команди також буде того дня у Туреччині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Трампа в Ер-Ріяді, куди він прибув 13 травня.
Дивіться також Невідомо, – Зеленський про візит Трампа в Туреччину й "підписання угод"
Що очікує Трамп від переговорів у Туреччині
Трамп заявив, що очікує "хороших результатів" від можливих переговорів між Україною та Росією в Туреччині.
Дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, у четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди туди поїдуть,
– сказав американський президент.
За його словами, до Туреччини вирушить держсекретар США Рубіо.
"Інші також поїдуть, і ми побачимо, чи зможемо ми це зробити", – додав Трамп.
Президент Штатів також вкотре заявив, що хоче зупинити цю "жахливу війну" і що вона ніколи б не почалася, якби він був президентом.