Президент США Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Путіним та російською делегацією зателефонував кільком людям, серед них був й український президент Володимир Зеленський.

Таку заяву він зробив у рамках спільної пресконференції з російським президентом у суботу, 16 серпня, після переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX 5 Washington DC.

Дивіться також Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: головні заяви президентів

Кому зателефонував Трамп після переговорів?

Американський президент Дональд Трамп зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському та європейським лідерам, і розповів їм про результати майже тригодинних переговорів з Володимиром Путіним.

Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському,

– сказав Трамп.

Також президент США додав, що має поговорити також з "деякими людьми" зі своєї адміністрації, а також лідерами країн НАТО. Трамп додав, що сподівається, що "скоро поговорить та побачиться" із Путіним та подякував йому за зустріч.

Таку заяву він зробив перед журналістами після зустрічі "три на три" на Алясці. Перед цим російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито щиро зацікавлена у тому, аби завершити "український конфлікт".