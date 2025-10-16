Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, щоб спробувати покласти край війні
- Трамп планує зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб закінчити війну в Україні.
- Він вважає, що продуктивна розмова з Путіним і успіх на Близькому Сході сприятимуть переговорам.
Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів розмову з Володимиром Путіним. Згодом він заявив, що зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.
На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні, передає 24 Канал з посиланням на заяву американського лідера у соцмережі Truth Social.
Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?
Президент США заявив, що його розмова з Путіним була дуже продуктивною. Він додав, що планує зустрітися з російським диктатором в узгодженому місці – йдеться про угорську столицю Будапешт. Трамп вважає, що така зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Окрім цього, американський лідер заявив, що справді вважає ніби успіх на Близькому Сході допоможе у переговорах щодо завершення війни.
Розмова Трампа та Путіна: коротко про головне
Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня. Після завершення діалогу президент США сказав, що Путін подякував першій леді Меланії за її діяльність, пов’язану з дітьми. Також лідери приділили чимало часу обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після завершення війни з Україною.
Окрім цього, наприкінці розмови вони домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч високопосадових радників країн. За словами Трампа, перші зустрічі зі сторони США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими представниками, яких буде визначено пізніше.
Однак керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в етері 24 Каналу зазначив, що Трамп змінює підхід до Путіна у контексті російсько-української війни після усвідомлення слабкості Росії. На його думку, Штати можуть посилити економічний тиск на Росію та продавати більше зброї НАТО для України.