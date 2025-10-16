Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів розмову з Володимиром Путіним. Згодом він заявив, що зустрінеться з російським диктатором у Будапешті.

На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні, передає 24 Канал з посиланням на заяву американського лідера у соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?

Президент США заявив, що його розмова з Путіним була дуже продуктивною. Він додав, що планує зустрітися з російським диктатором в узгодженому місці – йдеться про угорську столицю Будапешт. Трамп вважає, що така зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".

Окрім цього, американський лідер заявив, що справді вважає ніби успіх на Близькому Сході допоможе у переговорах щодо завершення війни.

Розмова Трампа та Путіна: коротко про головне