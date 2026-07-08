Трамп і Зеленський поділилися першими емоціями після спільної зустрічі

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Анкарі. За словами американського лідера, спілкування пройшло дуже добре, а всі сторони шукають рішення.

Водночас Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати можуть багато зробити разом.

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Як прокоментували зустріч президенти?

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Анкарі. На своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував допис, у якому позитивно оцінив спілкування.

Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію з Fake News. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно,

– написав він.

Варто зазначити, що повідомлення завершується підписом "ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП", який традиційно означає, що допис президент США написав особисто, а не його команда чи пресслужба.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також прокоментував підсумки зустрічі. Він наголосив, що Київ і Вашингтон мають значний потенціал для подальшої співпраці.

Можемо багато зробити разом,

– написав Зеленський.