Про це президент США заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, інформує 24 Канал.

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Що сказав Трамп про закінчення війни?

За його словами, він позитивно оцінює нинішню динаміку дипломатичного процесу, хоча остаточний результат, за його словами, залежатиме від подальшого розвитку подій.

Я вирішив багато війн, і ця – та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Це не найпростіше, не найпростіше. І тут багато відданості, багато любові до країн і всього іншого. Але я думаю, що ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде,

– сказав він,

Трамп також заявив, що мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі". Він зазначив, що документ, за його словами, має як переваги, так і недоліки, а обидві сторони нібито розуміють, про що в ньому йдеться.

"Іноді треба дозволити їм побитися і зрозуміти, що це важко", – сказав Трамп.

Крім того, американський лідер позитивно оцінив дії українських військових на полі бою. Він наголосив, що Україна ефективно використовує американське озброєння, а українські захисники демонструють сміливість під час бойових дій.

Водночас Трамп назвав війну "брудною". Він вважає, що і президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін хочуть завершення війни.