Дональд Трамп, ймовірно, готовий змінити підхід до Володимира Путіна у контексті російсько-української війни. Американський лідер раніше вже намагався домовитись із кремлівським диктатором, проте марно.

Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, президент США дотримувався риторики щодо поступок Росії Україною. Однак за деякий час все зовсім змінилось. Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов розповів в етері 24 Каналу, що це може бути пов'язано з усвідомленням того, що успіхи Росії, про які постійно говорили у Кремлі, є вигадкою.

Чому Трамп по-іншому заговорив про Росію?

Сергій Стуканов підкреслив, що Трамп часто давав Росії час, адже, ймовірно, вважав, що Росія ось-ось і матиме серйозні здобутки на полі бою. Однак за весь час російські війська не змогли зробити те, що так гучно обіцяв Путін.

Окрім цього, на дипломатичному рівні українська сторона та європейські партнери просувають меседжі про слабкість Росії.

Також американці неодноразово повторювали, що війни завершуються за столом переговорів. Напевно, ця війна завершиться так само. Питання в тому, як посадити обидві сторони за стіл переговорів,

– сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Він підкреслив, що Трамп використовував різні способи, щоб досягти цього, проте Росія і далі не прагне миру. Кремль продовжує переконувати, що росіяни готові воювати ще довго. Невідомо, чи це блеф, чи реальні можливості.

Зараз ми переходимо до історії, коли для того, аби посадити Путіна за стіл переговорів, вже недостатньо розмов, вмовлянь і красивих жестів. Трамп вочевидь буде усвідомлювати, що потрібно по-справжньому тиснути на Росію,

– зауважив Стуканов.

Сполучені Штати Америки, можливо, продаватимуть НАТО достатню кількість зброї для України та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Сергій Стуканов додав, що поки невідомо наскільки швидко вдасться діяти за такою схемою, але виглядає, що США відмовились від ідеї тиснути на Україну і тепер шукатимуть можливості сильніше тиснути на Путіна.

