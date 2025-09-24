Трамп до сих пор хочет заставить Путина к переговорам, но меняет подходы, – аналитик
- Трамп меняет подход к Путину в контексте российско-украинской войны после осознания слабости России.
- США могут усилить экономическое давление на Россию и продавать больше оружия НАТО для Украины, отказавшись от попыток давить на наше государство.
Дональд Трамп, вероятно, готов изменить подход к Владимиру Путину в контексте российско-украинской войны. Американский лидер ранее уже пытался договориться с кремлевским диктатором, однако тщетно.
После встречи Трампа и Путина на Аляске, президент США придерживался риторики относительно уступок России Украине. Однако через некоторое время все совсем изменилось. Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов рассказал в эфире 24 Канала, что это может быть связано с осознанием того, что успехи России, о которых постоянно говорили в Кремле, является выдумкой.
Почему Трамп по-другому заговорил о России?
Сергей Стуканов подчеркнул, что Трамп часто давал России время, ведь, вероятно, считал, что Россия вот-вот и будет иметь серьезные достижения на поле боя. Однако за все время российские войска не смогли сделать то, что так громко обещал Путин.
Кроме этого, на дипломатическом уровне украинская сторона и европейские партнеры продвигают месседжи о слабости России.
Также американцы неоднократно повторяли, что войны завершаются за столом переговоров. Наверняка, эта война завершится так же. Вопрос в том, как посадить обе стороны за стол переговоров,
– сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.
Он подчеркнул, что Трамп использовал различные способы, чтобы достичь этого, однако Россия и дальше не стремится к миру. Кремль продолжает убеждать, что россияне готовы воевать еще долго. Неизвестно, это блеф, или реальные возможности.
Сейчас мы переходим к истории, когда для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров, уже недостаточно разговоров, уговоров и красивых жестов. Трамп очевидно будет осознавать, что нужно по-настоящему давить на Россию,
– заметил Стуканов.
Соединенные Штаты Америки, возможно, будут продавать НАТО достаточное количество оружия для Украины и усиливать экономическое давление на Россию.
Сергей Стуканов добавил, что пока неизвестно насколько быстро удастся действовать по такой схеме, но выглядит, что США отказались от идеи давить на Украину и теперь будут искать возможности сильнее давить на Путина.
Последние заявления Трампа о войне в Украине: коротко
Трамп сказал, что Украине удается давать мощный отпор России. За последние недели украинские военные смогли освободить немало оккупированных территорий и взять в окружение российские силы.
Американский президент считает, что Украина может освободить все свои территории до границ 1991 года. Помочь нашим Силам обороны в этом могут страны Европейского Союза и НАТО.
Президент США спрогнозировал, что российско-украинская война, вероятно, не завершится быстро. Однако заметил, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии.