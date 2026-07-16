16 липня, 19:40
У центрі Дубаю пролунали вибухи, – Reuters
Увечері в четвер, 16 липня, в центрі Дубая пролунали гучні вибухи. Наразі причина інциденту залишається невідомою.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про вибух у Дубаї?
Як повідомляють очевидці, вибухи прогриміли близько 20:20 за місцевим часом (19:20 за Києвом).
Зазначається також, що інцидент стався в Business Bay – одному з найпопулярніших ділових і туристичних районів Дубаю.
Наразі місцева влада не повідомляла про причини або можливі наслідки вибухів у місті.