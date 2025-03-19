"Каструльна революція" в Туреччині: тисячі людей вийшли на вулицю проти дій Ердогана

У Туреччині розпочалися масові протести через затримання мера Стамбула. Екрам Імамоглу є головним опонентом Ердогана. 24 Канал передає деталі.

Влада звинувачує Імамоглу в корупції та допомозі терористичній групі. Опозиція вважає це політичним тиском і навіть спробою державного перевороту. Рейтинг Імамоглу вищий за Ердоганів, але, імовірно, турецька влада хоче заблокувати можливість Імамоглу балотуватися на президентських виборах у 2027 чи 2028 році. Історія протистояння Імамоглу з Ердоганом сягає 2019 року.

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Як проходять протести у Туреччині 19 березня

Люди вийшли на вулиці попри те, що в Стамбулі заборонили всі мітинги та протести на чотири дні. Також були повідомлення, що Туреччина обмежила доступ до X, Youtube, Tik Tok та Instagram.

Спершу прихильники Імамоглу почали сходитися до штаб-квартир опозиційної партії СНР (Республіканська народна партія) по всій Туреччині. Серед них були і студенти Стамбульського університету.

Люди стрибали, стукали в каструлі тощо. Тож ЗМІ вже назвали акції каструльною революцією.

І якщо стукання у каструлі є звичайною практикою під час протестів у різних країнах, то є дещо, що привертає увагу. Турки вирішили вмикати та вимикати світло в будинках. Цей елегантний жест дозволяє взяти участь у протесті не виходячи на вулицю та фоново підтримати мітингарів. А ще владі складніше проконтролювати, хто виступив проти неї.



Найбільші протести у Стамбулі та Анкарі. Утім, між мітингувальниками та поліцейськими все ж розпочалися сутички.

Кількість людей вражає: дивіться відео протестів у Туреччині

"Демократія була потягом, і Таїп Ердоган сідав у нього лише доти, доки це його влаштовувало. Тепер він зійшов з цього поїзда і приєднався до лав заколотників", – обурені опозиціонери з СНР.

Раніше турецький президент не раз придушував виступи опозиції. Але зараз людей надто багато, тому є питання, що буде далі.

У Європі засудили арешт Імамоглу. Урсула фон дер Ляєн, Анналена Бербок виступили із заявами.