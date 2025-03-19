Власти обвиняет Имамоглу в коррупции и помощи террористической группе. Оппозиция считает это политическим давлением и даже попыткой государственного переворота. Рейтинг Имамоглу выше Эрдогана, но, вероятно, турецкие власти хотят заблокировать возможность Имамоглу баллотироваться на президентских выборах в 2027 или 2028 году. История противостояния Имамоглу с Эрдоганом достигает 2019 года.

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Как проходят протесты в Турции 19 марта

Люди вышли на улицы несмотря на то, что в Стамбуле запретили все митинги и протесты на четыре дня. Также были сообщения, что Турция ограничила доступ к X, Youtube, Tik Tok и Instagram.

Сначала сторонники Имамоглу начали сходиться к штаб-квартирам оппозиционной партии СНР (Республиканская народная партия) по всей Турции. Среди них были и студенты Стамбульского университета.

Люди прыгали, стучали в кастрюли и тому подобное. Поэтому СМИ уже назвали акции кастрюльной революцией.

И если стучание в кастрюли является обычной практикой во время протестов в разных странах, то есть кое-что, что привлекает внимание. Турки решили включать и выключать свет в домах. Этот элегантный жест позволяет принять участие в протесте не выходя на улицу и фоново поддержать митингующих. А еще власти сложнее проконтролировать, кто выступил против нее.



Самые большие протесты в Стамбуле и Анкаре. Впрочем, между митингующими и полицейскими все же начались столкновения.

Количество людей впечатляет: смотрите видео протестов в Турции

"Демократия была поездом, и Тайип Эрдоган садился в него только до тех пор, пока это его устраивало. Теперь он сошел с этого поезда и присоединился к рядам мятежников", – возмущены оппозиционеры из СНР.

Ранее турецкий президент не раз подавлял выступления оппозиции. Но сейчас людей слишком много, поэтому есть вопрос, что будет дальше.

В Европе осудили арест Имамоглу. Урсула фон дер Ляйен, Анналена Бербок выступили с заявлениями.