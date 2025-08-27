У прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска буде власний радник з питань безпеки. Таким чином він хоче відсторонити представників президента Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Що відомо про представника Туска?

За даними видання, радником прем'єра стане Роберт Купецький. Нині він є заступником міністра закордонних справ, який курує в МЗС, зокрема, політику безпеки та трансатлантичні відносини.

Це досвідчений дипломат, у 2008-2012 роках він був послом у США, а після повернення до Польщі став заступником міністра національної оборони,

– розповіли журналісти.

Завданням Купецького буде безпосереднє інформування прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. Він повинен брати участь у зустрічах найважливіших державних посадовців, які займаються безпекою в країнах НАТО, щодо закінчення війни в Україні, та просувати на них польську позицію.

У газеті підсумували, що призначення нового радника є превентивним кроком проти президентського палацу, який також претендує на ухвалення рішень щодо зовнішньої політики.

