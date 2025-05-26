Ми хочемо допомогти, але також заробити на цьому великі гроші, – Туск про відбудову України

Польща розширить євротермінал у місті Славкув. Там планують подвоїти перевантажувальні можливості. Прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща хоче допомогти у відбудові України, водночас заробити на відновленні великі гроші.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

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Туск про відбудову України

Дональд Туск заявив, що в місті Славкув буде "найбільший" логістичний хаб такого типу в Європі. Втім, йдеться не лише про побиття рекордів. Прем'єр наголосив, це також буде "золотим інтересом" для Польщі. Додав, що важливо зберегти контроль над такими місцями, як найбільший логістичний хаб.

На пресконференції глава уряду заявив, що Польща хоче заробити великі гроші на відновленні України.

Немає нічого поганого в тому, щоб сказати так: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб,

– підкреслив Дональд Туск.

Прем'єр додав, що йдеться не лише про Україну, про східний напрямок. За його словами, саме тому Польща інвестує стільки грошей і стільки працює, щоб Славкув став європейською логістичною силою, найбільшим центром в Європі.

Туск підкреслив, що це таке "логістичне серце", де ці потоки не тільки в напрямку схід – захід, але і північ – південь, підкреслив прем'єр.

Також польський прем'єр сказав, що цей термінал у майбутньому, після завершення війни Росії проти України, буде перевантажувальним центром для товарів з усієї Азії та Китаю.